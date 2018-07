Asylstreit: Seehofer stellt seinen Masterplan für die Flüchtlingspolitik vor

BerlinMit reichlich Verspätung will Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstag (10 Uhr) in Berlin seinen lange angekündigten „Masterplan Migration“ präsentieren. Kernanliegen des CSU-Chefs ist eine Verschärfung der Migrations- und Flüchtlingspolitik– bis zuletzt waren einzelne Details seines Papiers aber unbekannt.