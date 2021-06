Atomabkommen: Irans Außenminister hofft auf Einigung bei Atomgesprächen vor August

Der Sieger der Präsidentenwahl am Freitag sei Ebrahim Raisi, sagte Sarif. Er sei ein vernünftiger Mann und werde den Iran gut führen, mit ihm müssten von nun an alle zusammenarbeiten. Der scheidende iranische Präsident Hassan Ruhani, ein gemäßigter Pragmatiker, wird voraussichtlich am 3. August die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger übergeben.