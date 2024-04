Atomausstieg: Der Atomkraft-Zoff ist nicht vorbei

Aus heutiger Sicht lässt sich den Ministerien nicht direkt vorwerfen, zu wenig und zu schmal geprüft zu haben. Es liegt allerdings nahe, dass einige Szenarien besser ausgeleuchtet wurden als andere. Das tun im Übrigen auch die betroffenen Energiekonzerne, denen irgendwann kein Drang nach einem weiteren Betrieb der Werke mehr anzumerken ist. So argumentierte am Freitagmorgen auch Wirtschaftsminister Habeck: „Entscheidend ist, dass ich in den wirklich relevanten Runden und das sind die Runden mit den Versorgungsbetreibern – also RWE, ENBW und E.On – immer die richtigen Fragen stellen konnte. Und da bin ich sicher, dass die gestellt wurden. Das ist auch dokumentiert und schriftlich vorlegbar, dass die beantwortet wurden.“ Die Betreiber hätten argumentiert, dass die Brennelemente „ausgelutscht“ seien.