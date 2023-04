Atomausstieg „Deutschland trifft eine mutige Entscheidung, die Risiken mit sich bringt“

WirtschaftsWoche: Was halten Sie davon, dass am Samstag die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden?

Antonio Aretxabala: Es ist eine mutige Entscheidung, die kurzfristig viele Risiken und Opfern mit sich bringen wird, langfristig aber Vorteile. Der Rest der Staaten wird folgen, früher oder später. Klüger wäre es jedoch gewesen, die Energiewende schon in den 70er-Jahren einzuleiten, dann müsste jetzt nicht so irrational gehandelt werden, dass Nuklearenergie durch Kohle ersetzt wird. Seien wir nicht naiv – hinter dieser deutschen Entscheidung, aus der Nuklearenergie auszusteigen, stecken knallharte Fakten: Es gibt immer weniger Uran. Und es ist auch keine wirklich effiziente Energie – nicht zu vergleichen mit den billigen und hocheffizienten fossilen Brennstoffen, die uns ebenfalls ausgehen und die uns politisch abhängig machen. Die deutschen Entscheidungen beruhen auf Studien und haben weniger einen umweltpolitischen Hintergrund. Die Anreicherung von Uran erfolgt übrigens zu einem Großteil in Russland, was auch zu diesem Schritt geführt hat.