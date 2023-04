Atomausstieg: „Es macht keinen Sinn, Isar 2 dichtzumachen und Lützerath auszubaggern“

Isar 2 in Bayern gehört wie die Kraftwerke Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen zu den drei letzten in Deutschland am Netz verbliebenen Atomkraftwerken, die in der Nacht zu Sonntag endgültig abgeschaltet werden sollen. Während sich EnBW und RWE, die Betreiber der anderen beiden Anlagen, in der politischen Diskussion zurückgehalten haben, haben Preussen Elektra ebenso wie der Mutterkonzern E.On immer wieder unverhohlen formuliert, für was für einen Unsinn sie den Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt halten. „Wir schalten eine der sichersten, produktivsten und besten Anlagen der Welt ab“, hat E.On-Chef Leonhard Birnbaum vor wenigen Wochen in einem Redetext geschimpft. „Wir berauben Deutschland einer wichtigen Option, obwohl die Energiekrise noch nicht vorbei ist, und hoffen, dass die französische Kernkraft läuft. Das verstehe, wer will: ich nicht.“