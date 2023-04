Atomausstieg: Jetzt aber Deutschlandtempo, ihr Aussteiger!

In den Tagen vor dem großen Aus gibt’s jetzt nochmal das große Atom-Schaulaufen. Robert Habeck hat den Ausstieg als unumkehrbar zementiert, die FDP hat ebenso pro forma wie kraftlos eine Atomreserve gefordert, und Markus Söder ist nochmal demonstrativ zur letzten Visite ins Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut geeilt. Selbst die honorigen „Tagesthemen“ werden am Freitag von dort senden. Das Ganze mutet so zukunftsorientiert an wie eine Live-Schalte in eine Todeszelle am Tag vor der Hinrichtung.