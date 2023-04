Atomausstieg Wer ist der Geisterfahrer?

Konkrete Pläne für mehrere Neubauten gibt es auch in den Niederlanden und in Schweden. Steigende Kapazitäten bei der Produktion von Atomstrom verzeichneten 2021 gegen den allgemeinen Trend außerdem Länder wie Rumänien, Ungarn, Tschechien, die Niederlande, Belgien, Finnland und Slowenien. Eine starke Pro-Atom-Allianz in der EU bilden vor allem die osteuropäischen Staaten. Bis zum Ukrainekrieg waren sie die größten Abnehmer von russischem Gas – jetzt brauchen sie dringend Ersatz. Außerdem entfällt in diesen Ländern noch ein sehr hoher Anteil der Stromerzeugung auf Kohle – in Tschechien sind es 40 Prozent, in Polen gar 70 Prozent. Einen CO-2-freien Ersatz für den Klimakiller Kohle will man in Osteuropa jedoch nicht nur aus Umweltschutzgründen aufbauen, sondern auch, weil die Kohleverbrennung wegen der anziehenden Preise für Emissionszertifikate spürbar teurer werden wird. Zwar gibt es hohe Investitionen in erneuerbare Energien, aber der Ausbau der Kernkraft bildet einen Schwerpunkt.