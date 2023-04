Atomenergie Habeck hält den Atomausstieg für unumkehrbar – und verspricht eine sichere Energieversorgung

Habeck betonte dagegen, die Energieversorgung sei sicher. „Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein“, sagte er. „Wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien.“