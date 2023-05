In dem ehemaligen Bergwerk im Landkreis Wolfenbüttel liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine ist für den gesetzlichen Auftrag zuständig, die instabile Asse unverzüglich stillzulegen. Zur Rückholung des radioaktiven Abfalls gibt es den Plan, das Zwischenlager in unmittelbarer Nähe zu errichten. Dies sorgt in der betroffenen Region für Kritik und führte zuletzt sogar dazu, dass ein kritischer Begleitprozess beendet wurde.