Atomkraft Olaf Scholz: Der Abrüstungskanzler?

Dass die Politik, um Erfolge – freilich nur in der Rhetorik und in Sonntagsreden – verkünden zu können, eine Energiewende vorwärtstreibt, ohne in Alternativen zu denken, ohne einen Plan B, ist eigentlich unvorstellbar. Dies gilt umso mehr, als wir in einer Zeit leben, in der es an allen Ecken und Enden an Energie fehlt.