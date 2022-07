Atomkraft Rechtsgutachten wirft TÜV Befangenheit bei Bewertung von AKW vor

29. Juli 2022

Das Gutachten hält einen Weiterbetrieb des Atomreaktors Isar 2 auch über den 31. Dezember 2022 hinaus sicherheitstechnisch für möglich. Bild: Bild: dpa

Der russische Krieg in der Ukraine befeuert in Deutschland längst beendete Debatten zur Atomkraft neu. Nun gerät eine Stellungnahme des TÜVs Süd in den Fokus.