Atomlaufzeiten Der Befehl des Kanzlers ist eine Ohrfeige für Habeck

Was hatten sie sich am Anfang ihrer Koalitionsehe nicht alles vorgenommen: einen neuen Stil wollte die Ampel prägen, anders kommunizieren, offen und vertrauensvoll. Doch die guten Vorsätze hielten nicht lange – spätestens seit Montag wird nicht mehr gleichberechtigt miteinander gesprochen, sondern von oben herab angeordnet. Ohne jede weitere Diskussion, ohne Pressetermin und ohne jede Vorwarnung wies Olaf Scholz am Montagabend seine beteiligten Minister mit einem zweizeiligen Brief an, die drei bestehenden AKW bis April 2023 weiterlaufen zu lassen.