Atomwaffen Baerbock: Iran dreht an der „nuklearen Eskalationsspirale“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat dem Iran vorgeworfen, die Verhandlungen über das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe zu unterlaufen. Die Zeit werde nicht zuletzt deshalb knapp, „weil der Iran parallel zu den Gesprächen leider weiter an der nuklearen Eskalationsspirale dreht“, sagte Baerbock am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Berlin.