Attentat von Anis Amri: Bundestag will mit Aufarbeitung des Berliner Terroranschlags beginnen

Berlin

Mehr als ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin soll auch im Bundestag die Aufarbeitung des Falles beginnen. Am Donnerstag will das Parlament einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der die Versäumnisse und Fehler der Behörden im Umgang mit dem Attentäter Anis Amri durchleuchten soll. „Der Anschlag wäre vermeidbar gewesen“, sagte der designierte Obmann der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), am Mittwoch in Berlin. „Es sind an mehreren Stellen gravierende Fehler passiert.“