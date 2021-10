Auf eine Zigarre mit… Ludwig Erhard Was hätte der Vater der Sozialen Marktwirtschaft zu den Problemen von heute zu sagen?

Welche Art von Sozialstaat schwebt Ihnen denn vor?

Ich bin erschrocken, wie übermächtig der Ruf nach kollektiver Sicherheit im sozialen Bereich erschallte. Falls diese Sucht weiter um sich greift, schlittern wir in eine gesellschaftliche Ordnung, in der jeder die Hand in der Tasche des anderen hat. Das mir vorschwebende Ideal beruht auf der Stärke, dass der Einzelne sagen kann: Ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko des Lebens selbst tragen, will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein.