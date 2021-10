Auf eine Zigarre mit… Ludwig Erhard Was hätte der Vater der Sozialen Marktwirtschaft zu den Problemen von heute zu sagen?

Ludwig Erhard (1897-1977) war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister und von 1963 bis 1966 deutscher Bundeskanzler. Der CDU-Politiker gilt als Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft und des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Krieg.



WirtschaftsWoche: Herr Erhard, das Vertrauen der Deutschen in die Marktwirtschaft scheint zu erodieren, der Staat ist in fast allen Bereichen auf dem Vormarsch. Hand aufs Herz: Haben Sie sich geirrt?

Ludwig Erhard: Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass in dem gleichen Maße, in dem der Wohlstand um sich greift und wächst, in dem für alle die soziale Sicherheit zunimmt, die Menschen eigentlich immer unruhiger werden und sich nicht zufrieden geben wollen mit dem, was sie in so überraschend kurzer Zeit wieder errungen haben. Als ich im Jahr 1948 in Deutschland die entscheidenden Maßnahmen der Wirtschaftsreform vollzog, gehörte auch Selbstvertrauen und der Blick in die Weite dazu, um des rechten Weges gewiss sein zu können.