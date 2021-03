Aufbruch für Deutschland Wenn nicht jetzt gründen, wann dann?

3. Bestehende Märkte brauchen mehr Anbieter

Valentin: In Krisen entstehen nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern bestehende Märkte diversifizieren sich. Man nehme zum Beispiel die Essenslieferdienste, die seit Beginn der Coronakrise traumhafte Zuwächse verzeichnen. In Österreich gibt es aber gerade mal einen oder zwei Anbieter, die den Markt unter sich aufteilen, in Deutschland verhält es sich ähnlich. Da ist noch sehr viel Platz für weitere Akteure. Alleine der Bedarf, kleine lokale Händler über eine digitale Plattform zu vernetzen, ist plötzlich riesengroß.



4. Etablierte Unternehmen stecken ihr Geld in die Krisenbewältigung

Valentin: Momentan lässt sich mit weniger Geld mehr erreichen. Große Firmen oder Banken mögen enorme Budgets haben, aber je größer ein Konzern ist, desto mehr Geld muss er in die Krisenbewältigung investieren, in Restrukturierungen und die Stabilisierung des Kerngeschäfts. Auch wenn viele Banken bei der Digitalisierung großen Aufholbedarf haben, sind ihre entsprechenden Budgets verhältnismäßig klein. Und davon fließt noch mal ein erheblicher Teil in die Beseitigung technischer Altlasten. Dieses Erbe schleppt ein junges Unternehmen nicht mit sich herum. Wenn wir bei N26 Geld investieren, dann können wir davon einen relativ großen Anteil in die Zukunft unseres Geschäfts stecken.