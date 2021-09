Aufbruch ins All Wie ein Bremer Unternehmen dazu beiträgt, Europa unabhängiger zu machen

von Leonie Tabea Natzel 19. September 2021

Bild: imago-images/PR

Einst war das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB ein Start-up. Heute investiert der Konzern in Raketen der neuesten Generation. Gerade in der Raumfahrt gilt: Wer an der Spitze bleiben will, muss visionärer denken als die Konkurrenz. Teil 14 von „Nächster Halt: Aufbruch“, unserer Serie zur Bundestagswahl.