Aufrüstung Unnötiger Weckruf mit Kriegsrhetorik

Wenn man davon ausgeht, dass Spitzenpolitiker in Fernsehinterviews ihre Worte sorgfältig wägen, dann muss Boris Pistorius einen schon erstaunen. Eineinhalb Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und drei Wochen nach den Terrorakten der Hamas in Israel stimmt uns der Verteidigungsminister plötzlich auf „die Gefahr eines Krieges in Europa“ ein.