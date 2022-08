Aufruf zu Demonstrationen AfD-Vorsitzender Chrupalla will Protest gegen hohe Energiepreise „auf die Straße bringen“

Auch der am Sonntag im Amt bestätigte AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Martin Reichardt, will in den kommenden Monaten Präsenz auf der Straße zeigen. In seiner Bewerbungsrede plädierte der Bundestagsabgeordnete für eine umfangreiche Beteiligung der AfD an den Kundgebungen gegen hohe Energiepreise.