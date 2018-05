Torsten Albig: Deutsche Post DHL

Als „Vice President Corporate Representation“ heuerte Torsten Albig im Januar 2018 bei der Deutschen Post DHL in Brüssel an. Nachdem die Schleswig-Holsteiner ihn wie Kraft als Ministerpräsidenten abgewählt hatten, ging der Sozialdemokrat sogar per Zeitungsinterview auf Jobsuche. „Ehemalige Ministerpräsidenten sind nicht ganz leicht vermittelbar“, gestand der 54-jährige Jurist, unterstrich aber ausdrücklich seine Stärken. „Ich muss nicht immer die Nummer eins sein – ich kann sehr gut in einem Team arbeiten.“ Im Januar trat er dann in der EU-Hauptstadt an. Im Brüsseler Büro des Logistikkonzerns hat man Erfahrung mit ehemaligen Politikern als Lobbyisten. Der langjährige Brüsseler Lobbyist Christian Dürig, der nun in Rente geht, war Ende der Neunzigerjahre unter Helmut Kohl Bundesgeschäftsführer der CDU.

Bild: imago