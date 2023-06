Aufstieg der AfD Lasst eure radikalen Forderungen: Die Wahrheit liegt immer in der Mitte!

Wäre am vergangenen Sonntag Bundestagswahl gewesen, so das Ergebnis einiger der jüngsten Umfragen, die AfD wäre zweitstärkste Kraft geworden. Vor der SPD, vor den Grünen und vor der FDP. In Sachsen wären die Populisten bei einer Landtagswahl gar stärkste Kraft. Eine überraschende Entwicklung? Nun ja. Wer die Debatten der letzten Monate und Jahre in sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook sowie auf der politischen Bühne verfolgt hat, den kann der Aufstieg der AfD in Ost und West eigentlich kaum wundern. Treffen doch fast nur noch radikale Positionen aufeinander – vor allem in technischen und wissenschaftlichen Fragen.