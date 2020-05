Auftritt aus der Quarantäne Und dann lobt Edward Snowden das Bundesverfassungsgericht

Trotz autoritärer Tendenzen in der Politik, auch in Staaten, in denen viele dies lange nicht für möglich hielten, sei er hoffnungsvoll: „Wir können die Welt verändern.“ Mitunter genüge ein einziger Mensch, der etwas infrage stellt. „Wir fühlen uns allein, aber wir sind nicht allein.“



Deutschland, so betont Snowden, komme eine Führungsrolle zu, wenn es darum gehe, grundlegende Rechte zu verteidigen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nennt Snowden „ein Urteil, das die ganze Welt betrifft.“ Auf einmal sehe man, dass „Gerichte den Mut aufbringen, ein System der Überwachung zu hinterfragen, das es viel zu lange gegeben hat.“ Und es gelte nun, die Debatte fortzuführen. „Die Bedrohung sind nicht die Hacker, die Bedrohung ist das, was alles an Daten gesammelt wird“, stellt Snowden klar. „Wir müssen entscheiden, welche Daten für das Geschäft eines Unternehmens entscheidend sind, was es also wirklich sammeln muss.“