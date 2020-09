Aus für Gorleben Endlager-Suche ohne Ende

Die Kosten für die Erkundung wurden zu über 90 Prozent von den Energieversorgungsunternehmen getragen. Bis zur Entscheidung über die Standorte hält man das Bergwerk zudem offen, auch das verschlingt viel Geld: Jährlich einen niedrigen Millionenbetrag. So schätzte das Bundesministerium für Umwelt die Kosten dafür für 2015 auf 40 Millionen und für 2016 auf 30 Millionen Euro. Ein Schnäppchen ist das nicht, um so verwunderlicher ist es, dass erst jetzt verkündet wird, dass sich das Gestein nicht eignet. „Gorleben hat zwar alle Mindestanforderungen erfüllt, war aber in der geowissenschaftlichen Gesamtschau nicht ausreichend“, heißt es vom BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz dazu am Montagmorgen in Berlin. Der Untergrund habe mangelhaftes Rückhaltevermögen und ein nicht komplett intaktes Deckgebirge.