Die Wiederentdeckung der beruflichen Bildung

Seit den 1960er Jahren war die Expansion des Abiturs und der akademischen Bildung das große Ziel der Bildungspolitik. Unter der „Bildungskatastrophe“, die der Religionsphilosoph und Pädagoge Georg Picht 1964 in einem damals aufsehenerregenden Buch anprangerte, verstand man seither den angeblichen Mangel an akademisch gebildeten Menschen in Deutschland. Mit Pichts Buch begann die Geschichte des ökonomisch argumentierenden Bildungsalarmismus, der in der seither florierenden Disziplin der „Bildungsökonomen“, in der OECD und später in der Bertelsmann-Stiftung eine Quelle immer neuer wissenschaftlicher Rechtfertigung fand. Die Nation, die gerade ein Wirtschaftswunder vollbracht hatte, wirft sich seither lustvoll vor, den Anschluss zu verlieren, weil in anderen Ländern mehr junge Leute studieren. In der Politik, vor allem sofern sie von Steinmeiers sozialdemokratischen Parteifreunden in den Bundesländern geprägt wurde, fand der Akademisierungseifer willige Umsetzer.