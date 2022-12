Ausbildung Mit diesen drei Strategien wird die berufliche Bildung fit für die Zukunft

Es war ebenso richtig wie wichtig, sich in den vergangenen beiden Pandemiejahren darauf zu konzentrieren, Fach- und Methodenkompetenz schnellstmöglich in digitale Lernformate umzuwandeln. Nun gilt es, diesen Fokus auf die anderen beiden Dimensionen der Sozial- und Selbstkompetenzen zu richten. Die Ausbildung muss die Wichtigkeit dieser Kompetenzen in jenen Berufsgruppen widerspiegeln, in denen hybrides Arbeiten zunehmend mehr Raum einnimmt. Denn in hybriden Arbeitskonstellationen müssen Beschäftigte weit mehr in der Lage sein, in Projekten zusammenzuarbeiten, ihre Aufgaben selbst zu strukturieren, sich Meilensteine zu setzen und ihre eigene Arbeit zu kontrollieren. Und dafür muss die Vermittlung dieser Kompetenzen mehr Raum einnehmen.