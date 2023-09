Ausbildungen: Umfrage: Fast jeder fünfte Betrieb bietet keine neuen Ausbildungsplätze an

Fast jeder fünfte Betrieb in Deutschland will für 2023/2024 keine neuen Ausbildungsplätze anbieten – vor allem im Handel. Der Anteil sei auf 19 Prozent gestiegen, teilte das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Personalleiterbefragung in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Randstad mit.