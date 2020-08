Ausbildungsförderung Zahl der BAföG-Empfänger sinkt 2019 weiter deutlich

Die Zahl der BAföG-Empfänger-Empfänger sinkt weiter: Nur noch rund 680.000 Schülerinnen, Schüler und Studierende haben im vergangenen Jahr finanzielle Hilfe nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten. Das waren 47.000 Empfänger weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von 6,4 Prozent entspricht, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.