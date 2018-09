Ausbildungsreport 2018: DGB fordert Mindestvergütung für Azubis von 635 Euro

BerlinZum Start des Ausbildungsjahrs fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Bundesregierung zur Umsetzung angekündigter Reformen auf. „Wer die berufliche Bildung stärken will, muss die Ausbildung besser machen“, sagte DGB-Vize Elke Hannack der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Montag stellt der DGB seinen Ausbildungsreport 2018 vor, eine Umfrage zur Qualität der Ausbildung heute.