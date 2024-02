Auschwitz-Befreiung „Sei a Mensch“: Marcel Reif rührt Bundestag zu Tränen

Dass sie in den 1950er Jahren mit ihrem Mann aus Ungarn ins Land der Täter zog, nach Frankfurt am Main, das sei einfach Schicksal gewesen. „Ich kann nicht hassen, dazu habe ich als Kind zu viel Liebe bekommen“, sagte die alte Frau. Sie denke täglich an ihre Familie und an die Frage, warum ausgerechnet sie überlebt habe. „Es ist meine Lebensaufgabe geworden, für alle zu sprechen, die nicht mehr sprechen können.“



Doch habe sich seit dem 7. Oktober für Juden weltweit alles verändert – seit „dem tödlichsten Angriff auf Juden seit der Schoah“. Einige ihrer Auftritte in Schulen seien aus Sicherheitsgründen abgesagt worden, einige hätten unter Polizeischutz stattgefunden. „Ich weiß, dass ich das Trauma der Schoah an meine Kinder, Enkel und Urenkel weitergegeben habe. Aber dass sie jetzt diese Existenzängste auch real erleben müssen, schmerzt mich sehr.“