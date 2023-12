Ausfuhrkontrollen Warum „Made in Germany“ keine pünktliche Lieferung mehr umfasst

Wegen der massiven Kritik an den überlangen Genehmigungszeiten habe die Regierung beim Bafa „kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Stärkung und deutlichen Beschleunigung der Verwaltungsprozesse“ eingeführt, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium. In der Praxis scheint dies jedoch noch nicht zu wirken. „Dass sich die Verfahren beschleunigt haben, davor haben wir nichts mitbekommen“, sagt ein Experte beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).



Lesen Sie auch: „Es ist irre, was bei uns abläuft“