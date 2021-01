Ausgangssperren und weitere Maßnahmen Jetzt wird Deutschland an die kurze Leine gelegt

Der Corona-Impfstoff ist doch da. Müsste es nicht bald besser werden?

In der Tat: Seit einer guten Woche wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Doch reibungslos läuft das Vor allem an mangelnder Impfstoffbeschaffung gibt es seit Tagen massive Kritik. Was an den Vorwürfen dran ist – und warum es in andern Ländern deutlich schneller vorangeht, können Sie in diesem umfassenden Überblick nachlesen.