Ausgleichszahlung Bundesfinanzministerium kann 2025 das Klimageld auszahlen

Ab Anfang 2025 ist das Bundesfinanzministerium in der Lage, das im Koalitionsvertrag versprochene Klimageld an alle Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen. Das erklärte Staatssekretärin Katja Hessel (FDP) bei einer Veranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Berlin: „Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Direktauszahlungsmechanismus.“ Bisher ist es in Deutschland – anders als etwa in den USA – technisch nicht möglich, dass der Bund den Bürgern direkt Geld zukommen lässt. Das Klimageld, das jährlich rund 100 Euro als Kompensation für steigende CO2-Abgaben betragen soll, wäre damit eine Premiere für Deutschland.