Ausgleichszahlung Klimageld soll bis 2027 kommen

15. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der CO2-Preis steigt bereits, doch eine Entlastung ist noch nicht in Sicht. Bild: imago images Bild:

Der CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien steigt in den kommenden Jahren weiter an. Als Kompensation könnte es ein Klimageld geben – aber nicht mehr in dieser Legislaturperiode.