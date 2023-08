Ausländische Fachkräfte: Ein kleines deutsches Einwanderungswunder

Demnach stieg die Zahl der Beschäftigten aus dem Ausland in akademischen MINT-Berufen (also Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik) nahezu um den Faktor drei: von rund 70.000 Ende 2012 auf knapp 202.000 Fachleute Ende 2022. Insgesamt bedeute das 16 Milliarden zusätzliche Euro für die deutsche Wertschöpfung. Der Ausländeranteil hat sich damit innerhalb von zehn Jahren auf 12,7 Prozent fast verdoppelt. Im Gesamten stieg die Beschäftigung in akademischen MINT-Berufen hierzulande von über eine Million auf mehr als eineinhalb Millionen und damit um knapp 50 Prozent.



Doch woher kommen diese Menschen? Besonders hoch ist die Zuwanderung aus Drittstaaten. Sie hat sich von über 30.000 auf fast 122.000 mehr als vervierfacht. Spitzenreiter ist das Herkunftsland Indien mit einem Anstieg von 635 Prozent – von 3750 auf über 27.500 Fachkräfte.