Auslandseinsatz Lambrecht: Fortsetzung des Engagements in Mali schwer vorstellbar

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sieht ebenfalls wachsende Gefahren beim größten Auslandseinsatz in Mali. Die Sicherheitslage in dem westafrikanischen Land habe sich weiter verschlechtert, sagte Zorn - Deutschlands ranghöchster Soldat - der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.