Auslandseinsatz: Malische Regierung untersagt Bundeswehr MedEvac-Flüge

Die malische Regierung belegt die im Land stationierten Bundeswehr-Soldaten mit weiteren Auflagen. Am Mittwoch seien MedEvac-Evakuierungsflüge innerhalb Malis untersagt worden, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Auch die Rotationsflüge für das Bundeswehr-Personal seien nicht möglich gewesen. Dies mache es sehr kompliziert für die Truppe.