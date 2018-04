Auslandsreise: CDU-Außenpolitiker wirft AfD wegen Krim-Reise blanken Zynismus vor

Der Abgeordnete Markus Frohnmaier erklärte hierzu am Montag, dass es ihm angesichts der aktuellen Krise der deutsch-russischen Beziehungen wichtig sei, „ein Zeichen zu setzen“. Er hatte an der Veranstaltung nach eigenen Angaben bereits in früheren Jahren teilgenommen. Das „Yalta International Economic Forum“ (YIEF) findet diesmal vom 19. bis 21. April statt. Die jährliche Konferenz wird von einer russischen Stiftung ausgerichtet und von der Moskauer Regierung unterstützt.