Ausschluss von Ausländern: Merkel überlässt Essener Tafel Entscheidung über Probleme

Kanzlerin Angela Merkel will der Essener Tafel die Entscheidung überlassen, wie sie mit Schwierigkeiten zwischen Deutschen und Ausländern bei der Essensverteilung umgeht. „Andere Tafeln in anderen Städten haben ja für sich Maßnahmen getroffen, um durchaus ähnliche Probleme zu bewältigen. Das kann vielleicht auch in der Essener Situation hilfreich sein“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.