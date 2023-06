Ausschreitungen Aufarbeitung: Polizei verteidigt Einsatz zum „Tag X”

05. Juni 2023 | Quelle: dpa

Polizisten stehen an einer Kreuzung im Stadtteil Connewitz. Bild: Bild: dpa

Die Polizei weist die Kritik an ihrem Einsatz rund um den linksautonomen „Tag X” in Leipzig zurück. „Die Lage-Einschätzung war einfach die, dass es Androhungen gab, mehrere Millionen Euro Sachschaden zu verursachen. Das lässt sich einfach nicht mit klassischen Mitteln der Deeskalation verhindern”, sagte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung”.