Außengastronomie Restaurants sind offen – nun droht die Kellner-Knappheit

So liegt der niedrigste Lohn für Hilfskräfte in Rheinland-Pfalz bei monatlich 1.436,50 Euro (brutto), der höchste wird gezahlt in Hessen mit 1.862 Euro, dazwischen liegt beispielsweise das Gehalt in der Urlaubsregion Ostfriesische Inseln mit 1644 Euro. Ein Zimmermädchen verdient laut Tarifvertrag nicht viel mehr: Zwischen 1.605,50 Euro in Rheinland-Pfalz und bis zu 2.530 Euro in Berlin, auf den Ostfriesischen Inseln sind es 1753 Euro.