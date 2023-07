Außenhandel Wie sich Exportförderung am Klimaschutz orientieren kann

Die Bundesregierung will durch Änderungen bei der staatlichen Exportförderung mehr Investitionen in den Klimaschutz lenken – für Gasvorhaben soll es aber befristet Ausnahmen geben können. Das Bundeswirtschaftsministerium legte neue Leitlinien für Exportkreditgarantien in bestimmten Sektoren vor, die innerhalb der Bundesregierung abgesprochen seien.