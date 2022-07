Außenhandelsverbands-Präsident Jandura Plädoyer für eine pragmatische deutsche Handelspolitik

Verschanzt in einer Wagenburg lässt sich schlecht vorankommen. Freier Handel bedeutet übrigens nicht zugleich den Verzicht auf Werte. Keinem Groß- oder Außenhändler ist es gleichgültig, mit welchen Waren er handelt und wie diese produziert werden. Und freier Handel ist auch nicht folgenlos. Weder politisch, wie wir etwa an der Integration der osteuropäischen Staaten in die EU erleben, noch wirtschaftlich. Denn in denselben drei kritischen Jahrzehnten seit 1989 ist die weltweite Armut so stark zurückgegangen wie nie zuvor in der Geschichte. Die Globalisierung, lange Zeit der Prügelknabe der Linken, hat Spuren der Hoffnung hinterlassen.