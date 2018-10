Außenminister Maas befürwortet Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes gegen IS

BerlinAußenminister Heiko Maas hat im Bundestag für eine Fortsetzung des Einsatzes der Bundeswehr gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geworben. „Ein sicherer Irak, der Terroristen keinen Nährboden bietet, der den Menschen vor Ort Perspektiven bietet und der zur Stabilität der Region beiträgt, ist am Ende das wirksamste Mittel, um die Ursachen von Flucht und illegaler Migration zu mindern“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag.