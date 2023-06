Außenpolitik: Scholz fordert von China Gewaltverzicht in Streit über Taiwan

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert von China Gewaltverzicht im Südchinesischen Meer und in der Taiwan-Frage. „Alle einseitigen Versuche, den Status quo im Ost- und im Südchinesischen Meer mit Gewalt oder Zwang zu verändern, lehnen wir entschieden ab. Das gilt insbesondere für Taiwan“, sagte Scholz am Donnerstag in der Regierungserklärung im Bundestag.