Außenpolitik SPD sieht deutsche Interessen durch Trump und Putin gefährdet

BerlinDie Außenpolitiker in der SPD-Bundestagsfraktion werfen den USA und Russland in einem Strategiepapier gleichermaßen vor, die Europäische Union spalten zu wollen. „Wenn der russische und der amerikanische Präsident dem Zusammenhalt der Europäischen Union entgegenwirken, ist dies ein Alarmsignal“, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag) berichtete. Am kommenden Dienstag wird die Fraktion darüber beraten.