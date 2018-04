Außenwirtschaftsverordnung: Bundesregierung prüft schärfere Regeln gegen Firmenübernahmen

Die Bundesregierung prüft nach Informationen der WirtschaftsWoche eine härtere Gangart bei Firmenübernahmen aus dem Ausland. Konkret geht es um eine Verschärfung der Außenwirtschaftsverordnung, mit der Käufe durch ausländische Unternehmen untersagt werden können, sofern sie die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lässt derzeit in seinem Ministerium klären, ob die Regierung künftig bereits in Fällen einschreiten kann, in denen ausländische Investoren nur zehn statt der bislang geltenden 25 Prozent der Anteile an einem deutschen Unternehmen übernehmen.