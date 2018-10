Auswanderer und Rückkehrer 1,5 Millionen Renten werden ins Ausland überwiesen

07. Oktober 2018

Vergangenes Jahr gingen demnach 1,75 Millionen Rentenzahlungen ins Ausland – dies liegt in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016. Bild: imago Bild:

Deutschland schickt jährlich Millionen an Rente ins Ausland. Neben deutschen Senioren, die auswanderten, gehen die Rentenzahlungen an zugewanderte Arbeitnehmer, die im Alter in ihre Heimatländer zurückkehrten.