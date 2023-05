Ein Sonderpreis ging an die iranische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Shadi Sadr - stellvertretend für die iranische Zivilgesellschaft, die sich gegen Repressionen der iranische Führung zur Wehr setzt. „Wir werden euch nicht vergessen, wir stehen an eurer Seite. Auch dafür steht der heutige Preis”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in ihrer Laudatio. „Wir verneigen uns vor euch und euren Taten.”