Autobahn-Bau Dubiose Akteure im deutschen Straßenbau

Vor einigen Wochen, Anfang Juli, machte eine „Geisterbaustelle“ an der A15 zwischen Vetschau und Cottbus Schlagzeilen in ostdeutschen Zeitungen und im Rundfunk. Mehr als vier Wochen schlichen dort verärgerte Autofahrer mit Tempo 80 über schmale Ersatz-Fahrspuren, ohne dass an der fertig eingerichteten Baustelle etwas passierte. Den Bauauftrag dort hatte ein bis dahin in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenes Unternehmen: STW. Wer ein bisschen recherchiert, stößt im Zusammenhang mit STW auf Roland Müller.